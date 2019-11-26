台股盤中－美中協商樂觀站回11600點 MSCI盤後生效慎防甩尾

美中貿易第一階段協商傳出樂觀消息，激勵美股走揚創高，也帶動台股今 (26) 日早盤上漲 46 點開出，重回 11600 點大關，盤面由被動元件、PCB 等族群領軍，但法人提醒，MSCI 指數權重調整將在今日盤後生效，尾盤慎防波動加劇，尤其權值股賣壓恐湧現，預估成交量 1200 億元。

觀察權值股今日表現，權王台積電、鴻海皆在盤上表現，漲幅近 1%，股王大立光則相對弱勢，早盤平盤下震盪，其他權值股方面，大同漲近半根停板，世界、矽力 - KY、亞德克 - KY、和泰車等皆漲逾 2%，成為盤面主力。

類股方面，被動元件族群表現強勁，信昌電、國巨、大毅、華新科漲逾 2%，印刷電路板楠梓電漲逾半根停板，健鼎、柏承、南電、華通、瀚宇博表現也不俗。

5G 帶動下，砷化鎵族群再成盤面焦點，宏捷科早盤強攻漲停，環宇 - KY 也漲逾 7%，穩懋、全新、IET-KY 皆在盤上表現，IC 設計族群，立積、世芯 - KY、鈺創漲逾半根停板，創意、信驊、原相也皆在盤上。

盤面上面板相對弱勢，偏光板廠誠美材早盤一度被打至跌停，力特也跌逾 6%，面板雙虎友達、群創皆在盤下震盪，依類股來看，僅食品、造紙、化學生技等族群在盤下震盪整理，包含電子、汽車、觀光等類股皆在盤上表現。

法人表示，MSCI 最新一季權重調整將在今天盤後生效，台股遭調降權重且調幅近年最大，市場估，台股可能被動流出近 500 億元資金，因此今天盤後尾盤恐出現大幅震盪，建議投資人需留意先前漲多權值股可能面臨獲利了結賣壓。