【日盛投顧】盤後分析－指數狹幅盤堅



◆盤勢分析

1. 上周末美國總統川普發表美、中第一階協議接近達成的言論，激勵周一亞股普遍轉強，早盤台股小幅跳空高開，但因 2330 台積電、2317 鴻海表現不佳，加權指數壓回平盤附近整理，最終下跌 5.22 點，跌幅 0.05%，收在 11561.58 點。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1) 均線：早盤指數一度衝高，最終未能收復 5 日線。

(2) 量能：成交量為幅擴增至 1127.13 億元，後續後上漲補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 與 D 值同步向下，MACD 柱狀體零軸之下擺盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 10.55 億元、外資 + 14.61 億元、投信 - 2.00 億元、自營商 - 2.06 億元。

3.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.23%，連續收出第三根紅 K 棒。目前技術指標轉強，短線壓力為 144.06 點，短線支撐為季線 142.19 點。

◆強勢股休息，股價低期、設備、蘋概個股墊檔演出

1. 鴻海集團：龍頭 2317 鴻海漲多拉回，旗下多家子公司股價進入整理，周一僅 5G 指標 3682 亞太電股價再創波段新高，另外面板 3481 群創盤中出量上揚，帶動 2409 友達逆勢收紅。

2. 蘋概：新款 16 吋 Macbook 發表鍵盤模組 4935 茂林 - KY 衝高、背光模組 6278 台表科早盤再創波段新高價；4943 康控 - KY、2439 美律轉強。

3. 被動元件：族群股價基期偏低，2327 國巨、2492 華新科、2465 奇力新、3026 禾伸堂周一股價緩步墊高。

4. 設備股：3680 家登卡位 5 奈米商機，外資連日買超，股價攻上漲停；6196 帆宣訂單滿、營運旺，投信持續買超，早盤勁揚逾 8%；6667 信紘科整理後轉強。

5. 網通：2332 友訊搶灘 AI 推新品，22 日外資轉買超，早盤噴量攻上漲停 13.25 元。

6. 操作建議：目前台股呈現價量齊揚，預期在 5 日線沒有跌破之前，建議仍可偏多操作，選擇標的為 5G、半導體、IC 設計、資產內需。未來關注的焦點為中美貿易協商進程。

