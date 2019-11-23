貴金屬盤後—經濟數據上升 淡化黃金避險吸引力 週五持平 本週收低

週五交易，黃金期貨交易收盤與前一日持平，本週收低，係因數據顯示，美國 11 月製造業和服務業指數上升，加上消費者信心上升，提振美股基準指數，淡化黃金避險吸引力。

IHS Markit 公布，11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值自前月的 51.3 上升至 52.2，且為今年 4 月以來最快擴張速度；11 月服務業 PMI 初值也自前月的 50.6 上升至 51.6，為 7 月以降最快擴張速度。

另外，密歇根大學 11 月份美國消費者信心指數終值為 96.8，高於前月的 95.5。MarketWatch 調查的經濟學家先前預期該指數維持 95.7 初值不變。

12 月交割的黃金期貨價格波動後收盤持平在每盎司 1463.60 美元，盤中高點達 1473.40 美元。

根據 FactSet，此最活躍契約收在 11 月 13 日以來最低點。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 6.5 美分或 0.4%，收每盎司 17 美元。

本週黃金下跌 0.3%，白銀則上升 0.3%。

在歐洲經濟數據疲軟以及貿易憂慮的背景下，黃金得以守住價格。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 點出，歐洲陷入遲滯、貿易不確定性持續，加上香港與中國的緊張氣氛，這些給了黃金支撐力。

IHS Markit 的歐元區 PMI 顯示該地區經濟成長放緩，即使德國數據出現一些生命跡象。與此同時，英國的經濟表現為 2016 年 7 月以來最差，製造業和服務業 PMI 均低於 50，亦即產業陷入活動萎縮的領域。

接著，英國為求脫歐將在 12 月 12 日舉行大選、香港將在 11 月 24 日舉行區議會選舉。

大宗商品專家認為，即使金價近期交易跌破 1500 美元重要心理關卡，那些地緣政治事件和中美貿易協議的適當進展已支持黃金長期看漲。

美國總統川普週五受訪時表示，「我們有很好的機會能達成協議。」同時，中國領導人習近平在北京會晤美國前國務卿季辛吉等知名外賓時表示，中國希望在「公平平等的基礎上」與美國推進第一階段貿易協議，中國希望努力達成貿易協議，但也不怕「反擊」以保障自身利益。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「任何貿易緊張局勢再現的跡象，應該都會重燃避險情緒，提高黃金避險需求。近期內，黃金走勢仍震盪，因為貿易戰相關發展有各種相互矛盾的跡象和訊息，局勢混亂。」

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