MSCI降台股權重資金流出疑慮 顧立雄掛四大保證估仍可吸引外資

MSCI 對台股權重「雙降一持平」，將在明 (26) 日盤後生效，市場估，外資恐流出 500 億元的資金，對此，金管會主委顧立雄今天表示，主要是「被動型基金」，對台股影響有限，我國資本市場有「財報資訊透明度高」等 4 大優勢，仍可吸引外資青睞。

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 11.83% 下調至 11.46%，調降幅度為 0.37 個百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 13.91% 下調至 13.44%，調降幅度為 0.47 個百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重維持 1.38% 不變。其中，台股在「MSCI 全球新興市場指數」已連續三次被下調權重，最新權重將在明天收盤後生效。

市場預估，外資恐因此流出 500 億元的資金，顧立雄表示，外資可分為主動型及被動型兩大類基金，每次談到 MSCI，都是被動式基金流出的問題，因為這是隨著 MSCI 成分股吸納多寡來決定。而台股現今動能主要是在外資匯入、主動操作，所以對於台股影響還不大，當然金管會未來仍會密切關注。

顧立雄進一步指出，台股有四大優勢，有信心可持續吸引外資青睞，包括：財報資訊透明度高、基本面佳、殖利率高、本益比好，其中跟中國市場相比，台股資訊相對透明很多，像是中國 A 股相關等財報，外界就一直有疑惑，金管會這邊就是做好健全台股市場。