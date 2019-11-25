瓦城可轉債競拍底價102元 12/11掛牌

富邦證主辦瓦城 (2729-TW) 發行國內無擔保可轉換公司債，明 (26) 日起開始受理競拍，富邦證今 (25) 日指出，競拍底標價為 102 元，最低投標單位為 1 張，每一投標單最高投標數量不超過 688 張，此次投標期間為 11 月 26 日至 28 日，預計 12 月 11 日掛牌。

本次瓦城發行國內無擔保可轉換公司債，總面額 8 億元，每張發行面額 10 萬元整，共發 8000 張，依法保留承銷總數 14%，其中 800 張由主辦承銷商富邦證自行認購，協辦承銷團自行認購 320 張，其餘 6880 張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

富邦證資深副總吳春敏表示，瓦城本次募集資金主要用以擴展新店並提高競爭力，瓦城一 () 以轉換溢價率 107.22%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為 300 元，發行期間為 3 年，並設計 2 年依面額的 100% 賣回予發行公司。

瓦城目前共擁有 7 個自創品牌、131 家直營門店，累計前三季合併營收 37.55 億元，年增 14.75%，無畏景氣衝擊和成本上漲壓力，營業利益 4.09 億元，年增 7.99%，營業利益率 10.89% 是近 5 年同期次高，稅後純益 3.12 億元，年增 2.68%，每股純益 13.49 元創同期新高。

展望後市，瓦城正持續推動「3-3-6-8」計畫，明年新展店數成長目標上看 20%，瓦城樂觀看待，隨著新店和既有店的帶動下，營運持續衝高可期。