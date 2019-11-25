比特幣週日跌破7000美元 為6個月以來首次 週一又見殺盤

比特幣在週末期間跌勢加劇，並一舉跌破 7000 美元關卡，為今年 5 月以來首次。亞洲週一 (25 日) 上午 9:00 之後又見殺盤，低點一度來到 6679 美元。

至台北時間上午 11:05，Coindesk 比特幣報價 6746 美元，跌幅略減，24 小時跌幅仍逾 6.5%。過去 1 個月，比特幣下跌幅度逾 25%。

比特幣報價 (圖表取自 Coindesk)

比特幣在今年 6 月，在 Facebook 計畫發行 Libra 的利多加持下，今年首度突破 9000 美元，一度逼近 1.3 萬美元。在此計畫落空之後，比特幣價格回落，過去幾個月在 8000 美元附近震盪，雖然在 10 月下旬因中國要發展區塊鏈小漲一波後漲勢回落，但 11 月上半月，仍穩守在 8500 美元上方。

過去幾天比特幣卻出現急跌，上週跌勢突然啟動，失守 8000 美元關卡，新一波跌勢出現在上週末，價格下挫直逼 7000 美元關卡。

一些分析師認為，最新一波跌勢來自消息面，因中國宣布要打擊加密貨幣交易。中國人民銀行週五發表聲明，稱虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，人行將會持續監測、「防患於未然」，呼籲投資者可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

人行同時強調，投資者應注意不要將區塊鏈技術與加密貨幣搞混，加密貨幣交易存在眾多風險。

龍頭下滑，其他替代貨幣跌勢更重，以太幣及瑞波幣的 24 小時跌幅均在 9% 附近，以太幣報價僅剩 138.35 美元。

主要加密貨幣走勢 (圖表取自 Investing.com)

儘管如此，部分行業分析師不改多頭觀點，根據交易員「Crypto Michael」推文，他認為比特幣長期趨勢仍然完好，2020 年有望升至 2 萬 - 2.5 萬美元。