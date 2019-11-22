比特幣價格快速跌破8000美元 來到1個月低點

比特幣週四 (21 日) 突然出現急跌，快速跌破 8000 美元關卡，Bitstamp 的比特幣價格週四最低僅 7394 美元，較前一交易日的高點 8200 美元，下跌超過 10%。

台北時間週五上午 11:00，比特幣價格略回升至 7620 美元附近，24 小時跌幅仍達 6%。交易價格不但跌破 200 日平均線，來到 1 個月的低點，也完全回吐今年兩次較大規模的漲幅。

(圖表取自 Coindesk)

今年 6 月，由於 Facebook 野心勃勃，試圖推出加密貨幣 Libra，帶動比特幣一波漲勢，最高來到 13880 美元的今年高點。但與當前價格相較，已接近腰斬。

10 月下旬，中國宣布全力支持區塊鏈技術，也曾帶起短暫的升勢，助比特幣突破萬元關卡，衝上 10350 美元，但隨著中國一再澄清區塊鏈不同於比特幣，這波漲勢也很快消除，比特幣進入約 1 個月的整理期。

比特幣本月份的表現與過去幾年季節性走勢背道而馳—在過去 8 年中，比特幣有 6 年在 11 月大漲，是比特幣表現最佳的月份。但值得注意的是，從 2012 年到 2017 年，11 月的價格連續 6 年上漲後，2018 年 11 月則是大幅下跌。

同時，按市值排名前十的其他加密貨幣也都下挫，跌幅在 3-10% 附近，促使加密貨幣總市值下挫 10%，至 2116 億美元。

主要加密貨幣全數下挫 (圖表取自 Investing.com)

市場觀察家對週四下挫的原因眾說紛紜。本週早前有消息指出，由於比特幣價格一直無起死，部分礦工不得不關機投降，分析師相信，這帶來市場悲觀氣氛。比特幣分析師 Tone Vays 認為，比特幣接下來可能跌到 7000 美元下方。

QuantumEconomics.io 創辦人 Mati Greenspan 認為，加密貨幣市場近來一片死寂，10 月 25 日的中國區塊鏈效應完全消失。受到低交易量和低流動性的潛在影響，少量買家或賣家的一次大單，就可能造成價格上的劇烈波動，必須留意。