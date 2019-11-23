大眾仍繼續下載Netflix！野村證券：Disney+沒產生巨大衝擊 這不是零和遊戲

迪士尼 (DIS-US) 新串流服務確實該是 Netflix (NFLX-US) 的巨大威脅，因為 Disney+ 初登場一小時就吸引了 1000 萬人註冊，但野村證券週五的分析報告卻給了不同看法。

野村證券分析師 Mark Kelley 報告指出，Disney+「迄今並未對 Netflix 的 app 下載量成長產生巨大衝擊。」

Netflix 今年迄今上漲 15.5%，迪士尼同期漲幅 35.6%，而 S&P 500 指數則上漲 24%。

Kelley 指出，Disney+ 推出後一週，Netflix app 下載次數年增 4%，高於前 26 週的成長年率均值。在 Disney+ 推出的前一週，Netflix app 下載次數較去年同週增加 16%。

Kelley 指出，Disney+ 前幾週的表現強勁，但「Netflix 的國內 app 下載次數趨勢仍在歷史範圍內，即使年率成長較前一週下滑。」

Kelley 確實不認為與迪士尼競爭會成為 Netflix 股價表現的巨大推力，「我們不認為這場串流影視大戰是一場零和遊戲，因為消費者有訂閱多種平台的預算，Netflix 的內容選擇和定價變動，迄今對國內參與度的影響更大，使大眾更相信這些因素在股價走勢中扮演更重要的角色。」

Netflix 自從公布令人失望的第二季和第三季訂閱人數後，股價就大跌，在公布第三季財報時，該公司將矛頭指向漲價因素，儘管如此，漲價仍是讓 Netflix 突破了獲利預期，彌補其訂閱人數不達預期的衝擊，助使股價自第二季大跌後拉回一些。