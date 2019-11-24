「大文配」恐雙輸 台灣半導體通路市占將拱手外商

台灣通路二哥文曄 (3036-TW) 獨董程天縱指出，大聯大 (3702-TW) 與文曄兩家在台市占達 7 成，若兩家結合成真，市場將被大聯大壟斷，上游原廠為避免貨源過度集中，恐將把部分產品代理權轉移至中、美與日系等代理商，換言之，是把台灣通路商市占拱手讓給外國廠商。

程天縱先前為德儀 (TI) 前亞太區總裁，他以過去經驗分享，上游原廠為避免產品議價受限，通常會選擇多家代理商，藉由市場機制去決定價格，相對一家獨大的代理商，價格顯得較有保障，且大聯大自購併以來，市占率由 44%，持續下滑至 31%，顯現上游原廠積極尋找第 2 供應商的態度。

回溯 2013 年，大聯大陸續透過換股、收購等水平整合方式，擴大自身營運規模，當年在亞太區市占高達 44%，但隨著時序推進，大聯大 2018 年在亞太區市占率為 31%，下滑 13 個百分點，凸顯初期購併市占率的確會維持相加水準，但隨後一加一大於二的綜效逐漸遞減。

再者，購併通常是著眼代理線與產品互補，效益發揮較大，但大聯大、文曄雙方原廠代理重疊率達 6、7 成，大廠如 Skyworks、ON Semi、ST Micro 以及明年將終止代理的德儀 (TI) ，皆是兩家代理原廠，因此互補成效不大。

而儘管部分代理產品不同，但兩家合併後在亞太區的市占率高達 5 成，原廠為保有產品議價權益，以時間換取議價空間，可能會花費 1-2 年扶持外國通路商，讓價格回歸競爭，分散貨源獨佔風險。

因此，上游原廠、下游代工廠為避免採購與議價權益受損，恐將台灣通路市占分散至原先即有耕耘的美系大廠 Avnet、Arrow，甚至還有新加坡通路商世健 (香港) ，進而影響台灣通路業發展。

2018 年大聯大、文曄營收分別為 5451.24 億元、2734.16 億元，在亞太區市占率分別為 31%、17%，今年前 10 月營收大聯大約 4305.53 億元，較去年衰退 6.02%，文曄 2748.54 億元，較去年逆勢成長 25.34%，已超過去年全年營收，雙方市占率呈現消長，今年大聯大市占率仍有 30%，文曄則可望突破 20%，緊追大聯大。

整體而言，「大文配」恐使全球通路生態改變，但若如大聯大所言，除為維護股東權益外，並無任何干涉或意圖介入文曄經營權，仍有機會保留台灣在全球通路的戰略位置。