〈大聯大收購文曄〉文曄獨董提3大疑慮 籲股東勿參與收購應賣

針對大聯大公開收購事件，半導體通路商文曄 (3036-TW) 獨董今 (22) 日舉行記者會，獨董程天縱表示，大聯大 (3702-TW) 對文曄公開收購價格 45.8 元，低於文曄委外會計師計算的 50.48-53.68 元，並提出 3 項疑慮，呼籲文曄股東勿參與此次收購應賣。

文曄 3 位獨董包括德儀 (TI) 前亞太區總裁程天縱、城邦集團總經理龔汝沁、祥碩 (5269-TW) 總經理林哲偉，今日皆出席記者會。程天縱指出，此次大聯大收購文曄有 3 大疑慮，包括大聯大恐非單純對文曄進行財務性投資、此次收購恐有反壟斷疑慮、大聯大取得股權後將影響文曄營運。

首先，大聯大在公開收購說明書中，未具體闡述收購文曄 3 成股權後，要與文曄開啟何種良性對話，及為何需要收購 3 成股權後，才能與文曄開啟良性對話。此外，大聯大收購文曄 3 成股權所需約 78.41% 資金來源，來自短期融通額度，以短支長的財務性投資規劃，並不合營運常規。

再者，大聯大與文曄客戶群高度重疊，結合後將影響下游客戶採購議價能力，恐有損台灣電子代工業者的權益，且文曄委外的台灣及中國律師皆認為，大聯大應在本次公開收購前，分別向台灣公平交易委員會、中國國家市場監督管理總局提出申請。

最後，因大聯大與文曄長年高度競爭，大聯大取得文曄 3 成股權後，恐嚴重影響文曄日常經營，目前已有諸多供應商及客戶表達關切並持反對立場，也有員工向公司經營層表達對此次公開收購的擔憂。

此外，程天縱也以自身在德儀 (TI) 的經驗分享，過去其他產業購併案，成功機率不高，即便雙方合意，也有產品、人才等資源整合相關問題，更何況此次為非合意購併，若 2 家真的購併，對客戶、原廠的選擇將更少，對整體產業發展也並非好事，同時強調要有競爭，才會有成長。