〈車市〉X-TRAIL改款後預售價竟變貴 裕日車這麼解釋

裕日車 (2227-TW) 今 (22) 日宣布，旗下熱銷國產 SUV NISSAN X-TRAIL 20 年式預購價 94.9 萬元起，高於目前售價 87.9 萬元起。裕日車發言人熊金鐸說明，主因為此次改款直接將上一代高規款列為基本款，並向上升級，將 ICC 主動巡航系統列為標準配備(市價約 5 萬元左右)，預購再加贈送車主市價約 2.5-2.8 萬元的電動尾門，以及新增一些安全配備，比起舊款另外選配，價格仍相對具優勢。

此次小改款 NISSAN X-TRAIL 20 年式從即日起至 11 月 28 日展開預售，全車規標配 NIM 智行科技，共提供 2 個版本，熊金鐸說明，入門 2.0L 智行版，已是上一代的高規版；而 2.5L 4WD 旗艦版，售價 111.9 萬元，甚至配置有全景式電動天窗，並提供有 2 萬元配件紅利金予預購車主。

熊金鐸進一步表示，正式發表後，車價仍有機會往下調，但屆時是否贈送電動尾門，內部尚未定案，至於日幣波動，不影響定價考量。

裕日車為積極衝刺年底前的銷售旺季，此次加碼推出「啡嘗豪禮」購車優惠專案，購車即贈市價 36900 元飛利浦全自動義式咖啡機 1 台和五大優惠好禮，最高優惠總價值達 17.8 萬元。

除趕在年底前推出 NISSAN X-TRAIL 20 年式，以在競爭激烈的國產中大型 SUV 添新動能，裕日車最受矚目的就是 Sentra 大改款，熊金鐸透露，台灣預計明年第 4 季導入，明年還有進口跑旅 Juke 大改款將推出。