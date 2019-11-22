反駁境外資金零匯回說法 財部：專法匯回資金共151億元

境外資金匯回專法 8 月 15 日上路後已滿 3 個月，根據財政部最新統計，截至今 (22) 日止申請匯回累計 79 件、金額共 277 億元，目前國稅局共核准 58 件、239 億元，其中實際匯回共 30 件、共約 151 億元資金全都已存入專戶，反駁在野黨境外資金零匯回的說法。

財政部今天主動公布境外資金匯回專法概況，大多主是營利事業選擇用專法將境外資金匯回，財政部表示，79 件申請匯回案件超過一半都是企業申請共 43 件、金額約 216 億元，另有 36 件是個人申請匯回、金額約 61 億元。

目前共有 58 件申請案獲國稅局核准符合專法標準，金額規模共 239 億元，其中企業共 37 件獲准、金額 205 億元；個人約 21 件、金額規模約 34 億元。

財政部表示，這 58 件獲准適用專法的匯回資金案，目前已有 30 件、151 億元資金已存入銀行專戶，其中企業資金規模突破百億元，共 129 億元，個人名義申請共 13 件、22 億元。

國民黨立委曾銘宗批評執政黨台商回流海外資金零匯回，認為政府所指的「台商回流投資」金額規模近 7000 億元，說法過於誇大，讓府院高層大動作澄清滅火，強調經濟部主導的「台商回台實質投資方案」與財政部督導的「境外資金匯回專法」是兩件事，兩者不能混為一談。

面對外界對於境外資金匯回專法質疑，財政部本周接連兩次主動提供數據，證明境外資金回流每天都持續增加中，目前實際匯入專戶的資金累計達 151 億元，反駁外界資金零匯回的說法。

境外資金匯回專法給予實施期間從 2019 年 8 月 15 日到 2021 年 8 月 14 日，首年匯回稅率 8%、第二年匯入稅率 10%，將資金用於政府指定產業進行實質投資，稅率可再減半分別為 4%、5%，而為避免資金淪為炒房幫兇，也要求資金需存入專戶控管，並禁止用於投資非自用不動產與相關地產標的。