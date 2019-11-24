〈工業技術資訊月刊〉共築服務新生態 引領產業新未來

工研院 IEK Consulting 今年以「創生態：科技加值 服務匯流」為主題，探討占台灣 GDP 與就業人數逾 6 成的服務業，與中小型製造業亟需科技加值，轉型升級的議題。IEK Consulting 建議，台灣必須扶植以新興科技為基礎的科技服務業，建立科技服務新生態，達到翻轉產業與經濟的目標。

台灣產業數位轉型弱勢

面對激烈的全球化競爭，新興國家的挑戰，台灣中小型製造業的發展壓力日益沈重，受限於規模與資源，在投入與產出面都與大型業者差異甚大，成為中小型製造業參與全球產業供應鏈競爭的不利因素。

2018 年我國服務業生產毛額達 11.29 兆元，占國內生產毛額比重達 63.2%，就業人數占總就業量近 6 成，然而在勞動市場實質平均月薪資，比工業低了近 1 萬元，吸引人才與投資動能較為不足。

2018 年我國服務業生產毛額達 11.29 兆元，占國內生產毛額比重達 63.2%，就業人數占總就業量近 6 成，然而在勞動市場實質平均月薪資，比工業低了近 1 萬元。

新科技服務業將轉動產業數位轉型

科技應用已大幅涉入民生生活與產業運作，各領域的科技應用布局，應有極大商機存在。但身為科技產品製造大國，台灣的科技應用與美、日等國，有相當的落差。美、日資訊服務 + 軟體超過整體科技支出的 70%，台灣對軟體與服務認知較弱。

美、日 資訊服務 + 軟體超過整體科 技支出的 70%，台灣對軟 體與服務認知較弱。

五大新科技服務模式。

資料來源：行政院主計總處、Gartner、工研院 IEK Consulting（2019）

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 335 期 2019 年 11 月號，未經授權不得轉載。