外資終結連5買 大賣98億元 三大法人減碼109億元

台股今 (21) 日終場下跌 72.93 點、收在 11558.27 點，留長下影線，且 10 日線、11500 點、月線等三大關卡都失而復得。外資終結連 5 買，今日轉大賣 98.16 億元，自營商也賣超 16.11 億元，只有投信買超 4.99 億元，三大法人合計賣超 109.28 億元；不過，外資於台指期轉為加碼淨多單，淨多單水位又回升至 4.2 萬口。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 634 口至 23533 口，其中，外資在連續 2 天減碼淨多單後，今天反手加碼，淨多單增加 1793 口，回升至 42761 口。

外資買超前 10 名：元大 S&P 原油正 2 獲買 70,347 張、鴻海 19,016 張、金像電 11,611 張，此 3 檔為獲買超破萬張個股，其餘依序為台表科、和碩、中信金、晶電、嘉聯益、旺宏、敦南。

外資賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 17,532 張、統一 10,885 張、台積電 10,795 張、元大金 10,147 張、聯電 10,130 張，其餘依序為開發金、華邦電、新光金、中壽、元大 S&P 原油反 1。

投信買超前 10 名：旺宏、定穎、金像電、晶電、台表科、台積電、精材、亞泥、台郡、緯創。

投信賣超前 10 名：華通、瀚宇博、日月光投控、南電、佳世達、金寶、全新、聯茂、智邦、雍智科技。

自營商買超前 10 名：元大 S&P 原油正 2 獲買超 45,761 張、富邦 VIX 獲買超 11,940 張，其餘依序為元大美債 20 正 2、國泰 20 年美債正 2、元大台灣 50 反 1、元大 S&P 石油、聯電、台表科、元大滬深 300 反 1、新光金。

自營商賣超前 10 名：元大全球未來通訊 96,933 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 21,921 張、元大 S&P 原油反 1 遭賣 11,147 張，其餘依序為富邦公司治理、元大高股息、富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2、中信中國 50、華邦電、旺宏。

整體來說，貿易協商仍存變數，美股高檔壓回，對台股影響偏負面，尤其今天外資賣超力道不小，儘管在台指期偏多，但仍要留意短線壓力，由於台股 11600 點之上久盤不過高，因此出現回檔修正，投資人若要短打，要聚焦具盤面輪動主流相關具業績題材、法人籌碼優勢股，接下來權值股要回穩，弱勢股要止跌，才可以維繫人氣。