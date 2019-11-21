金像電Q4展望正向 估獲利可優於上季1億元

PCB 廠金像電 (2368-TW) 第 3 季營運轉佳，擺脫前兩季由虧轉盈，由接單來看，法人看好第 4 季表現，估營收將較第 3 季 47.74 億元成長 10-15%，獲利也將跨越 1 億元水準。

金像電第 3 季營運擺脫虧損，單季稅後純益 1 億元，每股純益 0.18 元，前 3 季仍在虧損，稅後虧損 1.97 億元，每股虧損 0.36 元，法人看好金像電第 4 季來自雲端應用產品需求增溫，估毛利率可望較第 3 季 13% 走高，整體獲利可望優於第 3 季，但仍須留意匯率，加上 12 月耶誕假期工作天數減少，需觀察客戶拉貨。

金像電受惠 HDD 及 HDI 相關應用產品需求強勁，常熟二廠目前稼動率提升至 70%，相對上半年 50-60% 水準佳，雖然金像電常熟二廠會再提減損，但估整體獲利將超過 1 億元。

金像電目前除 Server、Networking 及 NB 等產品應用外，在電信產品應用方面，400G 交換器已經出貨，其他產品已通過客戶認證，原本預計今年下半年開始出貨，但目前遞延至明年第 1 或 2 季，初期出貨也不會很大，未來出貨可望緩步上升，PCB 產品設計規格 10 餘層板到 20 層板，預計會在台灣生產。