半導體設備10月出貨21.1億美元 創14個月新高

SEMI 出具最新北美半導體設備報告指出，10 月北美半導體設備製造商出貨金額達 21.1 億美元，創下 14 個月新高，年成長率也由負轉正；台系供應鏈廠商營運也可望同步上揚。

根據 IC Insight 指出，第 4 季台積電 (2330-TW)、三星資本支出將刷新歷史新高，設備需求開始脫離谷底。

SEMI 指出，北美半導體 10 月出貨金額達 21.1 億美元，月增 7.7%，年增 3.9%，創下 14 個月新高。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，10 月受惠記憶體庫存水位下降，加上晶圓代工業者加碼投資先進製程設備，帶動半導體設備出貨年成長率，由負轉正。

先前國際半導體設備大廠應材、艾司摩爾 (ASML) 等，皆釋出明年半導體樂觀看法，隨著美商應材態度轉樂觀，應材合作供應商的京鼎 (3413-TW)10 月營收也出現回溫，創 14 個月新高，與北美半導體出貨走勢一致，顯現半導體市況正逐漸脫離谷底，轉趨緩步成長。

此外，第 4 季台設備廠如聖暉 (5536-TW)、朋億 (6613-TW)、信紘科 (6667-TW)、漢唐 (2404-TW) 皆表示，隨著 5G、AI 等新應用發展，半導體大廠積極擴大資本支出，帶動目前在手訂單，已較去年同期成長雙位數，預計明年、後年可望陸續發酵。