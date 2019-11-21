僑外投資全球倒數？經部：投資只有更多 不要看衰台灣

國民黨副總統參選人張善政指海外投資台灣的數字是全球倒數，經濟部政務次長王美花今 (21) 日表示，今年前 3 季僑外投資金額較去年成長，甚至可以看到 Google、亞馬遜、微軟等國際大廠也加碼投資、設置資料中心，王美花強調投資只有更多，不要看衰台灣。

王美花今天出席 APEC 女性微中小企業籌資商機論壇，針對張善政質疑海外投資台灣及台商回台成效，王美花表示，每個國家經濟發展階段不同，像是開發中國家正在吸引外資，GDP 成長可能達 5%、6%，台灣只有 2%、3%，但相較先進國家可能低於 1%，這是不同的層次。

王美花指出，今年前 3 季僑外投資金額明顯較去年成長，顯示出台灣發揮高端製造硬體強項，並結合軟體實力，來因應未來數位時代的 5G、AI 等需求，目前為止投資只有更多、沒有減少，可以看到 Google、亞馬遜、微軟等國際大廠都持續加碼投資，甚至設置資料中心，王美花呼籲，不要看衰台灣。

針對台商回台投資爭議，王美花表示，外界有點混淆了，這與財政部的境外資金匯回專法是兩個不同方案。王美花說，從去年下半年美中貿易戰展開後，企業界便表達轉移生產基地需求，不論是在供應鏈透明度、基礎設施等方面，回來台灣都是台商們的優先考慮，因此，去年 11 月底通過台商回台加速投資方案，至於境外資金匯回專法則是在今年 8 月中上路。

另外，針對補貼獨厚大企業疑慮，王美花說明，今年 7 月起才階梯式調降手續費補助，台商回台看起來還是相當踴躍，最重要的是要提升整體投資環境，而中小企業的補助則優於大企業，目前投資額度已超過原本匡列的 200 億元，正在向行政院報請加碼，預計很快會有好消息。