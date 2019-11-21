台股若見三大訊號 小心反轉風險

美國國會參議院通過法案支持香港人權，引發中國強烈反彈，美中關係瞬間降至冰點，導致美股四大指數全面收黑，也衝擊今 (21) 日亞股疲弱，台股最深跌超過 150 點，一度跌破月線，但隨即見到低接買單介入，月線有撐，法人表示，若出現「單日出現巨量長黑」等三個訊號，台股可能會出現反轉修正風險。

國泰臺灣加權反 1 ETF(00664R-TW) 基金經理人蘇鼎宇表示，台股本波逾千點漲勢，主要由美股創新高及外資大舉買超帶動，但是，隨著年底聖誔節假期即將到來，外資在台股交投轉趨清淡，屆時可能不利台股表現。

蘇鼎宇表示，觀察指標上，可留意三個訊號：一、外資連續大幅買超，卻無法推升加權指數持續走高；二、單日出現巨量長黑走勢，加權指數跌點逾 150 點、成交值逾 1500 億元；三、外資期貨淨多單部位減至 4 萬口以下，只要三種訊號出現，則意味著台股可能會出現反轉修正風險，投資人不妨以台股反向 ETF 避險，並且保護整體投資組合報酬。

外資從 10/14 開始，連 22 日買超台股，創下史上第五長的買超紀錄，將台股從 11066 點，推升到 11/12 的 11520 點，漲約 500 點，11/13 終結連 22 買，但是隔一天又回頭買超，近日再連 5 買，加權指數維持在 11600 點之上震盪。但是，外資在台指期連續偏空操作，截至昨日，淨多單水位已降到 40968 口。