〈世禾展望〉Q4營運續揚 今年營收可望連3季創高

半導體設備清洗廠世禾 (3551-TW) 表示，受惠半導體先進製程持續推進，毛利率較佳的 7 奈米洗淨訂單持續暢旺，估第 4 季營運可望優於上季，法人估，世禾第 4 季營收季增約個位數，持續往 6 億元靠攏，可望連寫下 3 季新高，全年營收年增率同樣上看雙位數，同創高。

世禾表示，今年受惠台系客戶持續往先進製程發展，帶動銷售單價及毛利率走揚，加上切入中系面板供應鏈，面板清洗需求強，另外合肥廠稼動率明顯提升，固定攤提成本下降，帶動前 3 季營收創下歷史新高，獲利也寫下近 4 年新高。

世禾指出，第 4 季設備洗淨、再生兩大業務將持續成長，整體營運可望優於上季，其中，7 奈米洗淨需求強，加上毛利率表現佳，對營運有正向助益，加上在中國業務已達規模經濟，固定成本變化不大，法人看好，世禾在雙引擎驅動下，今年每股純益將突破 3 元。

世禾第 3 季合併營收 5.8 億元，季增 12.84%，年增 19.83%，毛利率 32.41%，季增 5.23 個百分點，年增 0.71 個百分點，營益率 16.2%，季增 6.77 個百分點，年增 2.85 個百分點，稅後純益 0.68 億元，季增 83.78%，年增 7.94%，每股純益 1.19 元，創下近 4 年新高。

世禾前 3 季合併營收 15.9 億元，年增 17.34%，毛利率 29.69%，年增 1.14 個百分點，營益率 12.46%，年增 2.04 個百分點，稅後純益 1.45 億元，年增 7.41%，每股純益 2.54 元。