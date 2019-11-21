華為向加拿大法院申請終止引渡孟晚舟 稱違背雙重犯罪原則

華為發言人週三 (20 日) 表示，華為的律師已向加拿大法院提出申請，要求立即終止引渡副董事長孟晚舟到美國的程序。

華為發言人 Benjamin Howes 表示，律師已經在向法院提出申請，認為這次引渡並不符合加拿大引渡法所規定的「雙重犯罪」標準。

雙重犯罪是加拿大引渡法採用的原則之一，指的是要將嫌犯送往國外受審，必須確認他們被指控的罪行，在本國也屬於犯罪行為。華為認為，加拿大與美國制裁伊朗的標準並不同，美國所做的指控，以不符合雙重犯罪原則。

47 歲的孟晚舟於去年 12 月在溫哥華機場被捕。加拿大皇家騎警表示，他們是在美國當局的要求下逮捕她的，她因違反美國對伊朗的制裁，遭指控涉嫌欺詐。

加拿大也有對伊朗實施制裁，但孟的律師辯稱，美國的制裁條件和加拿大並不一樣，違反美國對伊朗制裁禁令，在加拿大法律之下不構成犯罪。

為符合引渡規定，美國已將華為試圖規避制裁禁令的做法，定義為對銀行的金融欺詐，這在加拿大也是違法的。但華為律師認為，在加拿大任何涉及欺詐的刑事定罪，必須證明損失，而目前指控的證據，無法證明任何人因相關行為蒙受損失。

孟晚舟律師表示，美國正利用此案謀求經濟和政治利益，並指出，美國總統川普在孟被捕後表示，如果能幫助達成貿易協議，他將進行干預。

孟晚舟已經獲准保釋，但行動仍受限制，她的引渡聆訊預定於 2020 年 1 月 20 日進行。