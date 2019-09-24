孟晚舟再次出庭 律師要求終止引渡程序

前華為財務長孟晚舟於週一 (23 日) 再度出席法庭，進行為期 8 天的開庭，不過此次開庭並非針對引渡進行聆訊，而是孟的律師團要求加拿大當局公開更多相關電子郵件紀錄和被捕文件。

這場開庭預計將持續到 10 月 4 日，孟的代表律師團將要求加拿大法庭允許審閱關於孟晚舟被捕的相關文件，真正的引渡聆訊聽證會，將於明年 1 月進行。

孟晚舟的代表律師團在 6 月時要求加拿大終止對孟晚舟的引渡程序，並控訴加拿大當局在去年孟晚舟轉機時，非法拘留孟進行偵訊。

代表律師指出，在孟晚舟被捕前，加拿大皇家騎警 (RCMP) 與美國 FBI 互相透過電子郵件通訊聯絡。

孟晚舟在 2018 年 12 月 1 日，從香港前往墨西哥途中，應美國當局要求在温哥華轉機時被捕，並進行長達 3 小時之久的偵訊。美國當局在 2019 年 1 月底，針對對華為及孟晚舟提出前後共 23 項指控，包括銀行及通訊詐欺、妨礙司法，以及竊取商業機密等。

腳配戴著電子腳鐐的孟晚舟 (圖片: 截自 South China Morning Post)

現年 47 歲的孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，她在去年 12 月遭加拿大拘留後，便被軟禁在她溫哥華的住處，被要求戴上電子鐐銬，並支付保費。

孟晚舟的代表律師認為，美國正利用孟來謀取經濟和政治利益，美國總統川普曾表示，如果中國能盡快達成中美貿易協議，將會針對孟被捕一事進行干預。

貿易戰已持續了 14 個月，上週中國和美國副部級官員恢復了貿易談判，此次逮捕加深了中國與美加的關係日益緊張，中美之間的貿易緊張局勢也更進一步升級