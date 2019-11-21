

◆盤勢分析

1. 中美貿易生變，加 FED 不降息與香港事件升溫，美股四大指數跌幅 - 1.18%~-0.38%。科技股普遍回落，僅有 NVIDIA 收高 1.53%，apple 與美光跌幅超過 1%，台積電 ADR 小跌 0.47%。

2. 受到中美貿易衝突再起波瀾，美國總統川普揚言不排除加增關稅，周三亞股聞訊普遍走弱，台股開低走低，尾盤因期指結算，跌幅略有收窄，最終下跌 25.2 點，跌幅 0.22%，收在 11631.20 點。

3. 加權指數技術面與籌碼面

(1) 均線：大盤回測 11600 點大關，暫守在 5 日線之上。

(2) 量能：指數拉回量縮至 1168.53 億元，後續後上漲補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 高檔震盪，MACD 柱狀體零軸之下上揚。

(4) 法人籌碼：三法人合計 - 26.51 億元、外資 + 10.13 億元、投信 + 0.97 億元、自營 - 37.62 億元。

4. 中小型股表現不佳，OTC 指數開低走低，收盤下跌 1.05%，目前短線壓力為 145 點，短線支撐為季線 141.88 點。

5. 記憶體相關：DRAM、Flash 市場需求強勁帶動下，市場傳出價格有望回穩，2344 華邦電 3Q19 明顯反應傳統電子旺季、產線已進入全能生產，下半年營運將優於上半年，股價週三逆勢上揚。2337 旺宏外資連續兩日買進，股價強勢上攻。

6. 運動風：1736 喬山營收表現佳，配合 2020 東奧題材，週三股價再創波段新高。1598 岱宇 4Q19 進旺季，預估 11、12 月營收將進一步向上，全年 EPS 上看 2.5-3 元，周三上漲 3.79%。

7. 生技：1789 神隆止吐針劑美開賣，營運可望吃補，股價量續兩日上漲挑戰前波高點。6535 順藥攜手中上海醫藥集團，合作於腦中風新藥 LT3001 中國市場的開發項目，股價上漲超過 4%。4157 太景 - KY 流感藥拚啟動臨床後 3～4 年上市，激勵早盤一度彈升 3%。

8. 水泥：受惠大陸政府實施供給側改革帶旺水泥價格，1101 台泥已連兩年營運大好 ，公司進軍歐洲市場，激勵股價走強，也帶動 1102 亞泥維持小紅盤。

9. 操作建議：目前台股呈現高檔震盪，預期在 5 日線沒有跌破之前，建議仍可偏多操作，慎防個股追高風險。中長期投資可朝向 5G、半導體、IC 設計、資產內需產業前景的族群，逢低布局。

10. 微星樂看 2020 年 機會滿滿：電競品牌廠 2377 微星在第三季繳出優於市場預期的佳績後，微星總經理江勝昌 19 日再釋出對後市營運正面看法，直言營運已明顯自礦災中回復、全年表現不會退步外，看好接下來支援即時光影追蹤技術（Ray Tracing）的電玩大作陸續推出，將拉抬電競及 DIY 市場升級換機需求增溫，可望推助其營運動能。

11. 衝產能 晶電明年資本支出翻倍：LED 晶片廠 2448 晶電日前召開法說會，為了提升 VCSEL、Mini LED 後段產能，明年度擴大資本支出達 50 億元，較前一年度提升 1 倍，為晶電近幾年最大資本投入；晶電看好 Mini LED 下游應用，預期 2021 年可望放量。晶電第三季營運持續虧損，受稼動率不高、提列閒置資產衝擊，單季虧損擴大，不過相較去年同期，毛損率收斂至 1.07％，單季稅後淨損 8.52 億元，每股稅後淨損 0.79 元，累計晶電今年前三季稅後淨損 25.2 億元，每股稅後淨損 2.34 元。

12. 聯發科 5G SoC 下周二亮相 搶搭首波旗艦機種：隨著 5G 即將商轉，各大品牌廠皆積極準備明年的首波 5G 手機熱潮，IC 設計大廠 2454 聯發科 (20) 日宣布，花費千億元研發出的 5G SOC ，將在下周二 (26 日) 於深圳發表，將搶攻首批旗艦型手機市場，可望為明年首季營運挹注新動能，並減低淡季效應。

