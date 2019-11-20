〈南山人壽建新大樓〉將建商辦大樓 重申收購價符金管會收益率標準

南山人壽今 (20) 日公告以新臺幣 159.81 億元標得「信義行政中心地上權案」，南山人壽表示，未來將規劃興建商辦大樓。至於外界認為買貴了，南山人壽表示，一切符合金管會收益率標準。

南山人壽今天以 159.81 億元標下「臺北市信義區信義段四小段 32、33-2 地號市有土地設定地上權案」，超過底價 99.88 億元、溢價率高達 6 成得標，換算每坪得標單價達 744.34 萬元。

南山人壽表示，此案土地面積約 2147 坪，位於台北市信義計畫區，基地北側比鄰臺北南山廣場，南側面臨信義路，鄰近捷運世貿 101 站及象山站，周邊知名百貨、國際飯店林立，區位極佳。

南山人壽本次取得 50 年地上權，未來將規劃興建商辦大樓，並且透過空橋串連現在的臺北南山廣場，透過整理規劃，共同打造為台北具指標的辦公園區。

至於南山人壽以近 160 億元得標，遠高於其它兩家投標業者元利建設出價 101 億元、豪昱營造出價 100.1 億元，是否買貴了？

南山人壽解釋，主要是看好未來台北市 A 級辦公大樓的需求，未來在供給有限、需求上升的情況下，本案前景相當良好，可望帶來長期穩健收益，未來投資收益率會符合主管機關的規定。