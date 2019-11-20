美中貿易戰台商回流 大台北不動產市場帶頭復甦

美中貿易戰帶動台商回流，房地產市場跟著回暖，根據資誠全球聯盟組織 (PwC) 調查，今年大台北地區不動產市場可望出現明顯復甦，而受傳統商辦老化影響，信義區、南港區與大直將成企業總部新據點。

資誠全球聯盟組織 (PwC) 與城市土地學會 (Urban Land Institute) 今 (20) 日發布《2020 年亞太地區房地產趨勢調查報告》，報告指出，美中貿易戰引發台商回流，進而帶動工業區不動產交易回溫。

普華國際不動產公司在今年初即已預期，今年大台北不動產市場將會有明顯復甦，受美中貿易戰影響，高資本與高技術密集台商陸續回流台灣，替工業地挹注新動能。

在傳統辦公室部分，報告指出，過去傳統商圈商辦有逐年老化跡象，企業因此陸續將總部遷移到屋齡較新的信義區、南港區與大直一帶，加上共享經濟趨勢，共享辦公空間業者積極搶進，帶動商辦空置率下滑。

住宅市場方面，幾大仲介體系今年以來業績都有雙位數成長，反應自住型買方在等了幾年看回不回行情後，開始承接的買盤力道。

整體而言，今年大台北不動產市場仍將是國內投資者參與的市場，對外資而言，大部份的 A 級商業地產仍有換手率與流通性不足的問題，目主要買方仍是壽險業與大型財團所長期持有，研判外資短期內參與意願不高。

