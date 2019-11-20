原物料價格仍處低檔、去年基期高 10月外銷訂單連12黑

經濟部統計處今 (20) 日公布 10 月外銷訂單 472.8 億美元，月增 3.9%，年減 3.5%，呈現連 12 黑，經濟部統計處處長黃于玲指出，由於去年基數較高，但國際原材物料價格處低檔，傳統貨品接單表現疲弱；而 10 月資訊通信產品及電子產品受惠手機、穿戴裝置等新品上市，訂單表現較佳。

按貨品別觀察，黃于玲表示，資訊通信產品受惠手機、穿戴裝置新品上市，接單成長，惟筆電及伺服器接單減少，年減 0.2%；電子產品方面，除智慧型手機、穿戴裝置新品上市需求外，也因新興科技應用擴增，帶動晶圓代工、IC 設計及印刷電路板等供應鏈訂單成長，年增 1.7%。

光學器材則因中國大陸面板產能開出，加上終端產品需求疲弱，市場供過於求，價格續跌，年減 13.8%。

傳統貨品方面，黃于玲表示，受美中貿易紛爭影響，市場需求減少，加上國際油價及鋼價下滑，接單均為負成長，其中基本金屬年減 14.8%、塑橡膠製品年減 13.3%、化學品年減 24.2%、機械年減 10.3%。

展望未來，黃于玲表示，全球貿易成長放緩，美中貿易紛爭不確定因素仍在，市場多呈現觀望，加上原物料價格低檔盤旋，塑化及鋼品價格走跌，抑制外銷接單成長動能，不過，在歐美年終消費旺季備貨需求帶動下，加上 AI 人工智慧、5G 基礎建設、物聯網、車用電子等新興應用商機升溫，且半導體業者先進製程具競爭優勢，有助外銷接單回穩。