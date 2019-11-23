為何迪士尼不讓米奇老鼠「安享天年」 還能讓大家愛到死心塌地？

撰文．乾隆來

迪士尼於 11 月 12 日推出影音串流服務 Disney+，1 天內湧入 1000 多萬名新訂戶，隔日股價暴漲逾 7%。這種自我毀滅式的創新與企圖，正是美國企業稱霸全球、國力百年不墜的最佳保證。

米老鼠剛在 11 月 18 日過完生日，你猜他幾歲了？

迪士尼董事長兼執行長勞勃．艾格（Robert A. Iger）今年已經 68 歲，他在 2005 年接任董事長，領導這家員工 20 萬人的龐然巨獸近 15 年，預計兩年後退休交棒。他任職的迪士尼公司，創立於 1923 年，再三年就要晉升百年企業；而公司的招牌明星米老鼠，1928 年以《汽船威利號》（Steamboat Willie）在紐約電影院首映中亮相，是已經做了 91 年的超級明星。

一連串的數字，都讓人覺得這是一家又老又龐大，步履蹣跚、滿臉皺紋的老店。

錯了！艾格做了 15 年的迪士尼董事長兼執行長，工作龐雜，加上外在環境朝夕驟變、觀眾口味刁鑽又挑剔，迪士尼起家的電影、電視、卡通、遊樂園等，每個都面臨殺頭競爭；但是，在煉獄般的殺戮戰場廝殺了 15 年，艾格的外貌不僅毫無風霜，甚至還比實際年齡要年輕 20 歲，猶如剛過 50 歲生日的中年大叔。

串流平台訂閱夯

股價大漲創歷史新高

多年來，艾格每天清晨 4 點 15 分起床，這是許多美國洛杉磯與矽谷企業家的習慣。因加州與紐約有 3 個小時的時差，因此艾格會設法把作息調整到與紐約一樣，當員工還在睡夢中，甚至剛從夜店狂歡回家的時刻，他已經起床、健身、收發 email、思考公司策略，並且參加紐約或華盛頓主持的電話會議了。這個習慣讓艾格青春常駐，更讓他在公司上班之前就做足準備，能夠做出有效的重大決策。

艾格青春常駐，即將跨過百年大慶的迪士尼，同樣毫無疲態，並且在 11 月 12 日才演出一場極為華麗的破繭而出大戲。迪士尼徹底改變數十年來的商業模式，推出影音串流服務 Disney+，只要每個月 6.99 美元，訂戶就可以從米老鼠到鋼鐵人、從獅子王到美國隊長、從辛普森家庭到阿凡達，欣賞到所有迪士尼旗下超過 500 部電影、7500 部影集，還有國家地理（National Geographic）的影片。

當然，迪士尼最重要的資產之一《星際大戰》的所有電影都能在 Disney+ 串流平台收看，公司還推出新版的《曼達洛人》（The Mandalorian）影集，這個融合星際大戰、西部英雄、未來科技元素的影集，在試片過程中，獲得主流媒體影評的高度好評。今年 3 月一場試映會的隔天，迪士尼股票更暴漲 13%。

串流平台大戰的勝負不能只靠老片庫，更要有源源不絕的吸睛新片。艾格投資 1 億美元拍攝《曼達洛人》，還承諾 Disney+ 影音平台推出第 1 年，就會有 25 檔電視影集，外加十部好萊塢大片。

11 月 12 日，Disney+ 影音平台正式在美國、加拿大、荷蘭開通，消費者的熱情訂閱超出預期，1 天之內就湧進 1000 多萬名新訂戶。Disney+ 平台，加上原本就有的 ESPN 運動影音平台，以及以成人為目標族群的 Hulu，預計到 2024 年，迪士尼將會直接面對全球 1 億 6000 多萬名用戶。這是迪士尼老店新開，百年來最大的翻轉。

華爾街投資人用真金白銀投票，對迪士尼的轉型大計給予高度肯定。Disney+ 平台上線的第 2 天，公司宣布 1 天之內就吸引超過 1000 萬名新訂戶，刺激迪士尼的股價大漲 7.3%，再度創下歷史新高。截至 11 月 15 日，迪士尼股價從年初至今漲幅高達 32%，總市值來到 2687 億美元（約台幣 8 兆 2000 億元）。

去年 6 月，影音串流開創者網飛（Netflix）的總市值一度超越迪士尼與 Comcast，如今，迪士尼總市值已經是網飛的兩倍。光是迪士尼決定轉型，從傳統電影、電視與有線電視通路，轉向全力發展影音串流平台，公司總市值在一年之內就暴增超過 1000 億美元（約台幣 3 兆 500 億元）！

來源：《今周刊》 1196 期

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