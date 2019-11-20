〈茂林遭列全額交割〉避免Q4再發生財報重編 擬評估降低頎茂持股

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (20) 日召開重訊，說明二度重編第 3 季財報事宜，茂林表示，已將重編報表遞交主管機關審查，盼盡速恢復正常交易，將避免第 4 季財報發生同樣狀況，也評估擬於 1 年內調整對轉投資頎茂股權配置，估持股將降至 19%。

茂林表示，頎茂提供第 3 季自結財務報表正式文本後，重新檢視並二度重編財報，經審計委員會、臨時董事會通過，並經簽證會計師出具保留結論之被轉投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表，第 4 季及未來將避免同樣狀況再度發生。

茂林已將重編報表遞交主管機關證交所審查，相關文件仍待證交所進一步檢核，再行評估是否讓茂林恢復正常交易。

茂林進一步指出，考量公司對頎茂業務相關性已逐年降低,，雖具 2 席董事，但對其財務及營運政策無重大影響力，因此評估恢復正常交易後，擬於 1 年內調整對頎茂股權配置，估持股將從現階段 40.79% 降至 19%。

茂林二度重編第 3 季財務報表後，營收及毛利皆不受影響，第 3 季財務報表營收 14.44 億元，季增 26.7%、年減 22.19 %，毛利率 20.02%，季增 4.34 個百分點、年增 5.17 個百分點，營益率 9.03%，季增 5.45 個百分點、年增 3.1 個百分點；稅後純益 1.48 億元，季增 197.43%、年增 13.69%，每股純益 1.13 元。

茂林累計前 3 季營收 36.72 億元、年減 7.7%，毛利率 17.38%、年增 3.51 個百分點，營益率 5.7%、年增 3.28 個百分點，稅後純益 2.22 億元、年增 63%，每股純益 1.7 元。