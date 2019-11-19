敬鵬台灣廠仍維持過半營收比重 泰國廠營收比重拉升中

美中貿易大戰仍未見止息跡象，汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 至今年第 3 季止，台灣廠營收比重維持高達 55% ，泰國廠占營收比重則提升到 11%，敬鵬目前積極改善泰國廠製程，盼能降低泰國廠虧損幅度。

對於第 4 季的營運，敬鵬 10 月營收 15.42 億元，月增 7.48%，年減 1.11%，第 4 季訂單已見回溫，11 月接單也回升，將持續觀察汽車電子對產品的去化速度，同時，第 4 季將努力維持獲利。

敬鵬投資的泰國 DRACO 廠已有 20 年的歷史，前年 8 月完成私有化後，敬鵬也積極派遣人員、投入資金改善擴充產能，泰國廠多層板接單漸增，產品加值程度也在提高，今年前 3 季營收比重來看，台灣廠維持高達 55% 的營收比重，而泰國廠占營收比重則已提升到 11%，中國大陸廠占營收比重 34%。

敬鵬今年第 3 季營收 43.26 億元，產能利用率 8 成，毛利率 8.7%，季增 0.6 個百分點，年減 2.52 個百分點，稅後純益為 3.16 億元，季增 1.67 倍，年減 34.03%，為近 4 季新高，單季每股純益 0.8 元。

敬鵬今年前 3 季營收 134.91 億元，毛利率 7.62%，年減 3.09 個百分點，稅後純益 4.77 億元，年增 602 倍，每股純益 1.2 元。