南韓加密平台監管加劇 97%交易所面臨破產風險？

南韓的監管機構近期對加密貨幣新創公司和交易商，制定了嚴格的規範，迫使許多投資人開始在國外交易所進行交易。根據韓媒《BusinessKorea》報導，在投資人轉移到海外之後，大多數韓國加密貨幣交易所將面臨破產風險。

相較於南韓國內，近日國際交易所開始推出韓元交易的加密貨幣，而且不需要實名認證，此舉也吸引越來越多的南韓區塊鏈新創公司，轉往國外交易所上市。

例如，總部位於歐盟的全球最大加密貨幣交易所 Binance Labs 已在其平台上增加了韓元交易平台，以吸引來自南韓的平台與加密貨幣項目。

國內交易所惡化的原因之一，是多數規模較小的交易所無法開設虛擬帳戶，使交易者無法將數位資產轉換為法定資產而獲利。在缺少交易量之下，這些交易所幾乎都難以維生，面臨破產風險。

該國最大的四家交易所，Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit，允許交易者可以將數位資產換成法定貨幣。不過，在韓國於 2018 年第一季頒布反洗錢法規後，交易者必須實名交易。

韓國加密貨幣交易商指出，投資者不能從匿名特性中受益，而該特性是加密貨幣的特色之一，因此有許多人已經減少了在該國的主要交易所的投資。

因為嚴格的法規，加密貨幣交易員表示，國內交易所的交易量暴跌。只有五家南韓交易所擠進全球交易量前 100 名交易所的行列之中。

BusinessKorea 也警告：「97% 的國內交易所將因為交易量減少而面臨破產風險。」

韓國的加密貨幣交易所 Prixbit 宣布將停止運營，Prixbit 創始辦人表示：「由於內部和外部的負面影響，讓公司在管理上遭遇許多無法克服的困難，因而無法正常營運。」

軟體專家 Frank Marcantoni 表示，只要韓國的監管機構持續以更嚴格的法規干預國內加密貨幣市場，加密貨幣公司將繼續向外匯市場轉移。

他補充，更嚴格的法規可能會導致更多交易所在 2020 年面臨破產危機。