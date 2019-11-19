日月光環境技術研究合作 探討產業與環境永續共生

日月光集團為落實環境永續理念，2014 年起與南部大專院校攜手投入環境技術研究合作，從產業製程與環境關係開始，同步探討社會責任，展開企業與環境共榮共存永續發展，並於今 (19) 日在日月光高雄廠舉行「第五屆環境技術研究合作期末發表會」，分享綠色思維融入公司文化，以取得企業經營與環境保護平衡的研究成果與經驗。

日月光高雄廠導入友善環境、生態保育概念，致力讓綠色思維融入公司文化，科技發展同時兼顧環境技術，取得企業經營與環境保護的平衡，透過合作專案，結合企業、學術與在地三方力量，成功搭起交流、實踐平台，以降低產業製程對環境的衝擊。

此次第五屆環境技術研究合作，共進行 9 項專案，包括建置高雄廠區營運情境空污排放風險管理決策支援系統，建構風險地圖，推估製程廢氣排放，提升廠區即時預警預測能力，加強自主管控；並持續投入製程用水處理最佳化，針對有機溶劑建置工廠內部自行處理的系統，反覆試驗，降低廢水處理程序的運轉負荷，除杜絕汙染，更可將具有商業價值的化學或金屬回收再利用。

企業社會責任方面，永續城鄉持續 4 年扎根，以日月光永續策略中的社會共融為主軸，今年以文化保護、災害防治、環境管理、區域發展等永續議題，強化學校與師生及在地社區的串聯，並首度展開環境與經濟雙贏的探討。

日月光集團高雄廠處長蘇炳碩表示，環境技研 5 年來與 8 所學校合作逾 40 件專案，成果開枝散葉，探討的主題已從環境生態面向，推展到呼應聯合國永續發展的趨勢，主題愈趨多元，日月光也從研究案中反思，持續精進、改善，如同自行處理先進製程中的高有機廢液，不只是處理完，更要轉化為能源的來源，循環、再生。

日月光藉由專案投入，秉持讓產業共好的目標，盼業界共同重視，企業的持續成長仰賴充足資源挹注，期許結合眾力，持續穩固台灣在國際舞台上的競爭力。