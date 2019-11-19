Q3製造業產值連3黑 傳產最慘 電腦電子光學業逆勢成長

美中貿易紛擾拖累全球經濟成長，經濟部今 (19) 日公布今年第 3 季製造業產值為 3 兆 3748 億元，年減 7.01%，連續 3 季負成長，其中傳統產業衰退最多，不過，電腦、電子及光學業受惠供應鏈重組、5G 設備需求帶動，產值年增逾 25%，創 2011 年第 4 季以來最大增幅，表現亮眼。

今年第 3 季製造業產值 3 兆 3748 億元，年減 7.01%。觀察各行業別，其中，電腦電子產品及光學製品業表現最亮麗，產值達 2072 億元，年成長 25.85%，創 2011 年第 4 季以來最大增幅。

經濟部指出，受貿易戰影響，電腦、電子及光學廠商持續提升國內生產比重，以及 5G 基礎建設布建需求升溫，致伺服器、網通訊設備、汽車電子控制器及恆溫控制器等產值上揚，行動裝置鏡頭亦受惠於手機新品規格升級挹注而增產。

以占比最大的電子零組件業來看，液晶面板及其組件業因中國廠產能開出，市場供需失衡，產值年減 20.92%；積體電路業則因各大品牌終端應用新品備貨需求陸續釋出，高階製程需求強勁，產值達 3960 億元，年增 5.13%，因而抵銷部分減幅。

傳統產業的部分，化學原材料業產值 4007 億元，年減 23.95%，連續 3 季負成長，且為 2015 年第 4 季以來的最大減幅，主要原因為美中貿易紛擾、國際油價維持低檔，市場保守觀望，加上國內烯烴大廠安排定檢，下游廠商同步配合檢修，致烯烴類、聚酯粒、苯乙烯單體、乙二醇及 ABS 樹脂等產值明顯下滑。

另外，基本金屬業及機械設備業同樣呈現雙位數衰退，年減約 13%，汽車及其零件業則下滑 4.04%。

展望未來，由於美中貿易情勢不確定性仍存在，將抑制全球外貿表現，衝擊我國傳統產業生產動能，惟在供應鏈重組趨勢下，廠商回台擴增產線，可望挹注國內生產能量；隨著科技新品接續上市，5G、AI、高效能運算等新興應用持續擴展，在半導體業者先進製程具競爭優勢維繫下，將有助於資訊電子產業穩定成長，挹注第 4 季製造業生產動能。