台指結算前外資喊衝 11600站穩比路過重要

台股昨天又上演神龍擺尾，盤中新台幣再度升破 30.5 元關卡，台積電拉尾，加權指數昨日以 11599.78 點做收。外資大摩在台指期結算前，率先喊出台股目標上看 12000 點。短線上仍需觀察外資是否言行一致，11600 點關卡站穩比路過重要! 關鍵密碼為 11588、11606、11637 點。

台股正式進入 11600 點關卡攻防，11588 與 11606 點為南北兩端哨站，要站穩 11600 點關卡，必須收上 11606 點。而本波要再創新高，重要中途站為 11637、11661 點。但如戰況膠著，11588 點未能挺住，則需提防回測 11548 點，11548 點也將成為多方攻勢強弱的溫度計，如未能挺住 11548 點，則需提防再次回測 11517 與 11500 點關卡。

明日台指期結算，外資重點當然在指數，外資多單部位穩操勝券，差距只是在獲利落袋的時間點，是今明盤中持續獲利落袋? 還是等到明日尾盤拉高，擴大獲利空間? 外資的態度，與指數的攻防節奏有關，而新台幣匯率的表現，更是外資心態的水晶球，只要新台幣匯率仍升破 30.5 元之上，外資熱錢將可老神在在，繼續大玩匯差、股市、期市三賺行情。

在盤面結構上，除了權值股外，資金外溢效應仍還在進行中，千金股卡位戰也相當熱鬧。而投資人則可留意內資法人選股，年底法人作帳、集團作帳，內資將比外資積極。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)