

◆盤勢分析

1. 美國商務部週一將華為的臨時通用許可證再延長 90 天的利多，但傳出美國總統不願鬆手取消現有關稅使得美中貿易談判出現變數，美股尾盤出現拉回震盪，終場四大指數收盤出現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.24% 至 + 0.11%，其中以費半指數相對弱勢。台積電 ADR 上漲 0.24%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：指數上漲但成交量萎縮 1,200 億之下，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）均線：下檔支撐為 11,400 點附近，上檔壓力 11,700 點附近。

（3）技術指標：KD 開口閉合，觀察是否能再度黃金交叉。

（4）觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 10 日線並再創新高。

3. 櫃買指數上漲 0.38%，收在 143.91 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 147 點附近。

4. 觀盤重點：台股週一加權指數呈現震盪走高，收盤再度重返 10 日均線之上，不過成交量卻萎縮至 1,100 億左右，櫃買 OTC 指數漲幅漲幅相對集中市場少，收盤仍在月線之下。本週三因台指期結算，外資仍以買超權值股拉抬指數為主，後續若要持續挑戰新高點，觀察電子權值股的強弱，且成交量必須要再放大，不宜出現量價背離。選股方向可留意半導體、蘋概、TWS、汽車零組件、資產營建、生技等族群。

5. 美國川普政府今天再度展期 90 天，容許美國企業與中國華為技術公司維持生意往來。另一方面，美國主管機關也繼續草擬規定，來規範構成國家安全風險的電信公司。

6.6669 緯穎看好本季資料中心客戶需求持續好轉，對整體出貨樂觀，並積極將人工智慧（AI）技術導入旗下高端產品與工廠智慧製造兩大領域，大幅提高產品價值與生產效率，增添接單動能，挹注營運可期。

7. 微機電（MEMS）麥克風廠 6679 鈺太昨（18）日舉行法說會，董事長指出，持續看好 MEMS 麥克風市場前景；法人預估，6679 鈺太明年相關出貨量上看 2.6 億顆，年增逾二成。6679 鈺太今年前三季每股純益 2.98 元，已超過去年全年的每股純益 2.94 元。鈺太去年毛利率約 28.42％，在產品組合持續改善下，今年前三季毛利率已近三成。

8. 連接器股王 3533 嘉澤旗下小金雞嘉基繼拿下戴爾與惠普的 Thunderbolt 光纖傳輸線訂單後，再拿下聯想 ODM 訂單，同時，光通訊產品也取得美系客戶訂單，本季業績將優於第 3 季，明年 Q1 不看淡。

9.2317 鴻海集團旗下 HCM 資本擬在今年內募集成立新科技創投基金，聚焦投資區塊鏈相關矽谷和全球未來科技新創公司，基金總規模有望上億美元，持續強化鴻海集團科技服務與供應鏈金融。

