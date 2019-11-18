兩利多助攻 財政部估明年租稅負擔率可維持13%不變

所得稅制優化方案上路後，是否將使我國租稅負擔率下降？財政部長蘇建榮今 (18) 日表示，今 (2019) 年、明 (2020) 年租稅負擔率可望維持在 13% 左右，至於何時才能達到預期目標 15%，要考量長期結構性問題。

根據財政部資料，2015、2016 年租稅負擔率 (不含社會安全捐) 約 12.7%，2017 年租稅負擔率約 12.9%，去 (2018) 年則提升至 13.4%，創下九年來新高。

立法院財委會今天邀財政部、經濟部與金管會針對境外資金匯回專法實施情形做專案報告。國民黨立委曾銘宗質詢時問，財政部先前喊出要把租稅負擔率提高至 15%，但隨著所得稅制優化方案上路，今年、明年的租稅負擔率是否因此下滑？

蘇建榮答詢時說，今年租稅負擔率可望維持 13% ，明年如果經濟成長率可達 2% 以上，租稅負擔率計算分母的國民生產毛額將增加，而分子稅收在經濟成長帶動企業獲利增加、政府稅收變多，分子分母同步成長下，預估明年租稅負擔負擔率可繼續維持 13% 水準。

至於租稅負擔率提高至 15%，蘇建榮回應，提升是目標，但要達成租稅負擔率目標 15%，要考慮結構性問題，必須長線調整稅收結構、維持財政健全才有辦法達成。

蘇建榮強調，「當初是曾銘宗逼財政部說出 15% 目標，反嗆曾也當過財政部次長，應該清楚租稅負擔率並非光用喊的就能達成。」