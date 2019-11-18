周慶檔期進入下半場 SOGO台北店精品成長最多 新光三越搶企業單

2019 百貨周年慶檔期已進入下半場，每年檔期最短的遠東 SOGO 台北店今 (18) 日結束，SOGO 表示，今年國際精品和運動類商品業績成長超過 2 位數最亮眼，接下來將分別由天母店及新竹店接棒，朝向全台周慶業績目標 108 億營業額邁進；同時，新光三越站前店也將接棒做最後衝刺，力拚搶下尾牙和春酒旺季禮品採購的大單。

遠東 SOGO 表示，今年台北店周慶業績以國際精品最亮眼，隨著國際品牌數增加，周慶 12 天業績較去年同期成長達 2 位數。

另一方面，運動類緊搭運動風潮，成長超過 10%，服飾類表現優於同業及去年，年增 5%；化妝品雖業績持平，但維持一貫周慶集客威力。

SOGO 也觀察到，周年慶庶民經濟力充分展現在食品餐飲業種，12 天內營業額破億元，超市當令進口日本麝香葡萄狂銷 6000 盒，銷量是去年的 1 倍。

接下來遠東 SOGO 百貨體系周年慶將由天母店和新竹店接棒，朝全台周慶業績目標 108 億元邁進。

新光三越則表示，台北站前店將於 11 月 28 日起壓軸登場，力拚吸引尾牙、春酒採購禮品的大單，目標預估為 16.6 億元，年增 1%，

新光三越周慶開跑至今，全台 15 家店多是繳出成長的成績單，但坦言，南台灣則因天氣較熱，且電商雙 11 來襲，還要再努力。