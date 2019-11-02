路透：美將對TikTok海外收購案啟動國家安全審查

《路透社》援引消息人士報導，由於擔憂社交內容受政治審查，美國政府已針對中國企業字節跳動 (ByteDance) 的美國社交應用 Musical.ly 收購案啟動國家安全審查。

消息人士稱，美國外資投資委員會 (CFIUS) 正在審查中國企業的收購交易是否存在潛在國家安全風險，目前該委員會已開始審查 Musical.ly 的收購案，同時指出 TikTok 在收購 Musical.ly 時，並未尋求 CFIUS 的批准，這讓美國安全小組有理由對其進行調查。

TilTok 發言人表示，「雖然我們無法對監管程序發表任何評論，但我們認為，贏得美國用戶和監管機構的信任比任何事情都來得重要，其中也包含與國會合作」。

根據 TikTok 數據顯示，在美國 TikTok 的每月 2650 萬活躍用戶中，用戶年齡層多半介於 16 到 24 歲間，隨著 TikTok 在美國青少年間越來越受歡迎，美國國會議員擔心，TikTok 可能透過收集美國用戶數據，針對政治敏感內容進行審查，因此近期不斷呼籲對 TikTok 執行國家安全審查。

TikTok 作為影音共享平台，允許用戶間自由創作和共享短影音行為，該公司此前表示，美國用戶數據皆全數儲存在美國，並稱 TikTok 不在中國營運，因此不受中國政府管轄，其他國家政府也沒有管轄權。

2017 年 12 月，字節跳動以近 10 億美元價格收購 Musical.ly，隨後關閉該平台，並將用戶轉移到旗下非屬中國市場的修正版 TikTok 中。