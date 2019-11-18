〈大江生醫新佈局〉斥3億元購數位印刷設備 目標10年導入8成客戶

大江生醫 (8436-TW) 董事長林詠翔今 (18) 日表示，將斥 3 億元向上奇 (6123-TW) 購置 2 台數位印刷機器，目前已有中國、美國客戶開始小量使用，品項為膠原蛋白瓶、面膜及粉包等，目標未來 10 年可把技術導入到 80% 客戶上。

林詠翔指出，數位印刷機 1 分鐘可生產 24 公尺長的雙面印刷、3 小時能產製 10 萬包咖啡包，雖然印刷成本比傳統多上 1 倍，不過看好客製化潛在商機，會先吸收成本，預期未來再帶動業績成長。

林詠翔表示，過去數位印刷只改變不同配色，加上沒有供應鏈，無法與網路有連結，如今新機器會結合無塵室等配套，後續也將有數位化的出貨登載，估投資金額約 3 億元，會先擺置於屏東廠。

展望後市，林詠翔指出，目前僅中國、美國大客戶小量出貨，不過新客戶已陸續接洽使用數位印刷，產品多以粉包、面膜為主，目標未來 10 年 8 成客戶使用到數位印刷技術。

大江 10 月營收 7.19 億元，月增 12.89%、年減 20.07%；累計前 10 月營收 79.56 億元，年增 28.21%；第 3 季稅後純益 3.6 億元，季減 42.3%、年減 37%，每股純益 3.04 元；累積前 3 季稅後純益 16.08 億元，年增 41.8%，每股純益 13.6 元。