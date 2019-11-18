〈智邦展望〉Q4營收估季減5-10% 日系電商積極跨5G應用估將受惠

網通業者智邦 (2345-TW) 第 3 季營運報喜，第 4 季進入傳統淡季，法人估，營收約季減 5-10%，展望明年，智邦表示，第 1 季還不確定，要看貿易戰發展，但明年將繼續擴廠，法人則看好，隨著美系電信商、日系電商積極跨入開放式電信架構領域，智邦也可望受惠，推升營運表現。

智邦第 3 季營運報喜，每股純益 3.12 元、前 3 季每股純益 6.97 元，雙雙登上歷史最佳，不過，依照往年趨勢，第 4 季營運估稍稍回落，加上雲端客戶第 3 季拉貨較多，需要時間消化庫存，法人估，智邦單季營收約季減 5-10%，累計前 10 月營收 460.11 億元，年增 34.8%。

展望明年，智邦指出，目前美中貿易戰雙方談判情況依舊不明，第 1 季還比較不確定，但擴產計畫將持續進行。

據了解，智邦苗栗竹南新廠產能今年第 2 季陸續投產後，目前稼動率已經超過 9 成，雖然可以透過淡旺季調配產能，若每個月營收都維持在 60 億元以上，就將需要新的產線。

此外，法人看好，目前除美系電信商 AT&T 積極拓展電信白牌外，日系電商業者樂天在 5G 發展也相當積極，在設備、基地台等硬體上，偏向與其他業者共構共用，重心聚焦在雲平台的建置以及相關衍生應用，智邦近年從應用端往基礎建設向上布局，也可望因此受惠。