【日盛投顧】高檔震盪，個股輪動速度加劇

◆盤勢分析

1. 美中貿易傳出樂觀，帶動全球股市再度轉強，台股周一再度以平高盤開出，指數震盪走高，收盤再度重返 10 日均線之上，惟成交量出現量縮至在 1,100 億之下，櫃買 OTC 指數今日漲幅雖比集中市場略小，收盤仍在月線之下。盤面資金聚焦電子權值股、記憶體、封測等相關個股，終場指數上漲 74.18 點，漲幅 0.64%，收在 11,599.78 點，成交金額為 1,089.97 億元。三大法人合計買超 42.63 億元：外資買超 31.22 億元、投信買超 12.51 億元、自營商賣超 1.1 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：指數上漲但成交量萎縮 1,100 億之下，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為 11,400 點附近，上檔壓力 11,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，觀察是否能再度黃金交叉。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 10 日線並再創新高。

3. 櫃買指數上漲 0.38%，收在 143.91 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 147 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技。

半導體、蘋概、TWS、生技、資產營建

1. 記憶體：記憶體前五大廠商喊出產業復甦了，帶動記憶體相關族群周一股價出現轉強，2337 旺宏領軍出現長紅棒一舉站上所有均線之上，聯袂也帶動 2408 南亞科周一股價重回月線之上，2344 華邦電股價重回 10 日線之上；另外記憶體模組廠 2451 創見周一股價再創今年新高，也帶動 3260 威剛周一股價突破所有線之上即將挑戰今年新高。

2. 電子權值股：由於本周三台指期將結算，外資買盤仍持續買超電子權值股，指數維持高檔震盪，2330 台積電周一股價再度站上所有均線之上即將再挑戰新高，帶動 2303 聯電周一股價再度轉強。

3. 封測：受惠 CIS 封測產能吃緊，6238 勝麗周一盤中一度攻上漲停，另外 NAND Flash 封測廠 8150 南茂周一股價也再度轉強，另外華新集團的記憶體封測廠 8110 華東公布第 3 季財報轉虧為盈，周一股價出現帶量攻上漲停。

4. 營建：受惠台商回流帶動房產熱絡，9946 三發地產前 3 季 EPS 4.24 元，周一股價再度刷下今年新高，另外營建股績優股 2548 華固周一股價也同樣刷下今年新高。