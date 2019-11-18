立院初審通過 中國產品洗產地最高罰300萬元

美中貿易紛擾下，為遏止中國產品來台洗產地，立法院經濟委員會今 (18) 日初審通過貿易法部分條文修正草案，若廠商有產地標示不實等情形，最高罰鍰從新台幣 30 萬元大幅提升至 300 萬元，預期本會期三讀通過後即可立即生效。

經濟部長沈榮津今日出席立法院經委會表示，近來查獲廠商違規使用不實原產地證明書供中國產品使用，規避外國對中國產品課徵反傾銷稅等行為，也導致歐盟對台灣廠商及多項產品，例如太陽能產品、螺絲、鋁製輪胎圈、自行車等展開調查。

沈榮津指出，美國依 301 條款對中國產品課徵額外關稅，不肖業者將中國產品運至台灣，並以「台灣製造」之名再輸往美國，規避美對中課徵的額外關稅，影響貿易秩序及台灣產品在國外的商譽。

為遏止中國產品來台灣洗產地，貿易法部分條文修正草案大幅調高罰鍰，若廠商產地標示不實、使用不實貿易證明文件、違法輸出戰略性高科技貨品至非管制地區，或簽發單位未依規定程序簽發產證等違法行為，罰鍰從由原本的 3 萬元以上 30 萬元以下，大幅調高至 6 萬元以上 300 萬元以下。

經濟部次長王美花會後強調，罰鍰上限提高至 300 萬元後，不一定要抓，但要讓廠商知道違規處罰會非常重，以達到嚇阻效果；而本次修法涉及台灣重要對外貿易，較沒有爭議，很容易取得共識，預期本會期三讀通過後即可立即生效。