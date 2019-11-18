晶電Q4產能利用率與Q3相近 毛利率跌勢可望止穩

LED 廠晶電 (2448-TW) 近年採取優先去化庫存策略，存貨金額持續下降，而第 3 季受提列閒置產能損失影響，營運續虧，不過，第 4 季車用、高階產品需求成長，整體產能利用率估持平第 3 季，加上本季提列閒置產能損失金額估將減少，有助毛利率回升；至於明年首季需求能見度仍不高，農曆春節過後才會較為明朗。

晶電第 3 季起採取優先去化庫存策略，產能利用率雖因此下降，提列閒置產能損失 2.2 億元，使毛利率因此轉負，不過，產品毛利率已較第 2 季成長，由 9.7% 攀升至約 12%，且庫存水位已明顯下降，存貨金額由第 2 季的 44 億元，下降至第 3 季的約 37 億元，回到健康水位。

從需求面來看，晶電表示，雖然與去年同期相較，今年下半年終端需求相對疲弱，但第 3 季電視、手機背光需求均成長，第 4 季車用、高階產品需求也將增加，其他需求則持平，整體產能利用率估與第 3 季相近，提列閒置產能損失的金額則會較第 3 季下降。

展望明年，晶電表示，受到農曆春節假期因素影響，明年第 1 季營收可能較第 4 季滑落，但目前能見度仍不高，得待農曆春節後，才可望較為明朗。

晶電第 3 季稅後虧損 8.52 億元，較上季虧損擴大，並較去年同期轉虧，每股虧損 0.79 元，連續 4 季虧損。前 3 季稅後虧損 25.23 億元，每股虧損 2.34 元。