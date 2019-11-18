比特幣現金網絡規劃中的硬分叉雖已完成，但 BitMEX Research 在 11 月 15 日發布推文指出，舊有版本的用戶端中已出現首個「被視為無效」的區塊，原因是在硬分叉期間，有一未知礦池未能更新軟體，但原先並未預料讓整條鏈分叉，所以舊鏈持續運行也就形成了一個「孤鏈」。

值得注意的是，在沒有交易的情況下，區塊不會產生任何費用，而作為孤鏈也沒有區塊獎勵，換言之，當孤鏈繼續被開採時，每一個新區塊實際上都在浪費資源。正如 BitMEX Research 在推特中指出，挖掘到錯誤鏈的代價可能會達 25 枚比特幣現金，相當約 6,600 美元，當中不包含挖礦相關的電力成本。

據了解，比特幣現金硬分叉發生在世界協調時間 16:49，區塊高度 609,135。Fork Monitor 偵測到， Bitcoin ABC 0.19.0 用戶端將位於高度 609,136 的區塊視為無效，但此區塊則被 Bitcoin ABC 0.20.6 接受，證實原先規劃的硬分叉已經完成。至於 Bitcoin ABC 的較舊版本，現在若非處於停擺狀態，則必須遵從不同的鏈。然而不久後，兩個新增區塊已分裂成兩條不同的鏈，且產生總共四新的區塊。

這次的硬分叉進行了相對簡單的共識調整，原先並未預料讓整條鏈分叉。然而，比特幣現金社群擔憂，這並未解決挖礦難度調整算法的相關爭議，也就是基於過去 144 個區塊的移動窗口，或相當約 24 小時的價值，來更新每個比特幣現金區塊的難度，從而讓部分礦工有機可乘，利用這種演算法來獲得優勢，進一步引發哈希率出現異常波動。

最新進展是，由未知礦池挖掘的舊鏈 Bitcoin ABC 0.19.0 認為新鏈無效，而由 BTC.co 挖掘的新鏈 Bitcoin ABC 0.20.06 也認為舊鏈無效。但依據比特幣現金和其他工作量證明（PoW）協議所採用的中本聰共識機制，擁有最長歷史的鏈將被視為受信任的帳本，會使較短的鏈變得不具效力。

這篇文章 比特幣現金完成硬分叉又如何？未知礦池依舊延續舊鏈 最早出現於 區塊客。

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