中國全力禁止虛擬貨幣炒作 上海排查交易所、微博跟進封鎖關鍵字

11 月 15 日，中國人民銀行（央行）上海總部互金整治辦、上海市金融穩定聯席辦共同發出《關於開展虛擬貨幣交易所排摸整治通知》表示，「近期，借區塊鏈技術名義的推廣大肆宣傳，導致虛擬貨幣炒作有回溫跡象，為了防範死灰復燃，根據國家互金整治辦相關部署，籲請各區整治辦對轄內虛擬貨幣相關活動進行摸排整治。

針對此消息，中國官方媒體《財新網》第一時間向中國央行上海總部求證後，已得知文件屬實。中國央行上海總部相關人士表示，「目前這項工作由上海市互金整治辦牽頭，央行配合，具體要求由上海市地方金融監督管理局負責」。

上述通知要求，上海各區整治辦必須在 11 月 22 日前完成摸排、調查工作，一旦發現從事虛擬貨幣相關活動的網際網路公司，必須立即報送市金融穩定聯席辦（市地方金融監管局）和中國人民銀行上海總部，並督促企業立即整改退出。通知接著闡明，被列入整治範圍的活動包含以下 3 項：

一、在境內組織虛擬貨幣交易；

二、以「區塊鏈應用場景落地」等為由，發行「xx 幣」、「xx 鏈」等形式的虛擬貨幣，來募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；

三、為註冊在境外的 ICO 項目、虛擬貨幣交易平台等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。

外媒報導稱，此舉顯然已突顯出中國領導層跟去中心化技術之間錯綜複雜的關係。中國國家主席習近平 10 月 24 日表態，「中國要把區塊鏈作為核心技術、自主創新的重要突破口，加速推動區塊鏈技術和產業創新發展」。另一方面，中國政府兩年前在接近「加密貨幣泡沫高峰」之際，下令禁止「加密貨幣兌法幣交易」以及「首次代幣發行（ICO）」。至今，中國民眾仍可進行幣幣交易，更是開展挖礦事業的青睞之地。

社交媒體平台也跟進？

與此同時，中國的社交媒體平台微博現已禁止用戶發布同時包含「區塊鏈」和「炒幣」字眼的貼文，而若用戶嘗試這麼做時，微博將會彈出一條消息，提示貼文內容存在「違反相關法律法規或《微博社區公約》的字眼」，傳遞的信息很明確：「發展區塊鏈、禁止炒幣」。

值得注意的是，上海市政府的通知是在一些交易所表態「打算擴展業務、打入中國市場」之後才發出的，正如區塊客先前報導，兩名消息人士透露，加密貨幣交易所幣安（Binance）正在北京設立辦公室，新的據點將加入幣安位於上海的中國辦公室。

更早之前，幣安疑似在其法幣網關中添加了「支付寶」和「微信支付」渠道，為中國用戶提供以「人民幣購買加密貨幣」的選項，不過，上述功能發布後不久，支付寶隨即澄清說，「 禁止將支付寶用於虛擬幣交易，若發現交易涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易，支付寶會立即停止相關支付服務」，微信支付接著也發出了類似的聲明：「 如發現任何把微信支付用於虛擬貨幣交易的行為，將予以清退處理。」

11 月 13 日晚間，幣安官方微博「幣安 Binance」被封鎖，利用搜尋功能查詢「幣安 Binance」已無所獲，通過鏈接點擊進入頁面，則是顯示「帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」。

然而，幣安方面卻對陸媒表示，微博帳號被封鎖「可能是遭惡意舉報」，且已聯繫新浪以核實原因及解決問題。在這同時，幣安兩名創辦人何一和趙長鵬的微博也已顯示違規。同樣的，區塊鏈項目 Tron 的官方微博帳號也已於被暫停。

這篇文章 中共全力禁止虛擬貨幣炒作！上海排查交易所、微博跟進封鎖關鍵字 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』