

◆盤勢分析

1. 上周五市場傳出即將敲定美中貿易協議，加上零售經濟數據優於預期，個股包括蘋果、微軟、Alphabet、迪士尼、沃爾瑪、應用材料均站上歷史新高，推動美股四大指數同步刷歷史新高，收盤漲幅介於 0.73%~0.89%。

2. 上周五台股在 2330 台積電與 3008 大立光帶動下，晨間以平高盤開出後震盪，但盤中傳出美國與大陸接近達成第一階段貿易協定，加權指數再度緩步上揚，終場收在 11525.60 點，上漲 75.18 點，漲幅 0.66%。

3. 加權指數技術面與籌碼面：

(1) 均線：指數收紅 K 棒，重新站回 5 日線之上。

(2) 量能：成交量微縮 1307.88 億元，後續上漲宜量出。

(3) 技術指標：技術指標日 KD 黃金交叉，MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人 + 48.26 億元，外資 + 42.59 億元、投信 + 3.79 億元、自營 - 1.89 億元。。

4.OTC 指數開高後震盪上揚，收盤上漲 0.68%，收長小紅 K 棒，表現仍相對加權疲弱。目前短線的支撐為季線 141.64 點，上方壓力下移到月線 144.23 點。

5. 蘋概股：2330 台積電再傳華為力邀到中國設廠，市場利多解讀，股價站上 5 日高；2474 可成最壞情況已過，4Q19 毛利率將回升到逾 30%，股價震盪走高。

6. 鴻海集團：2317 鴻海短線漲多高檔震盪，集團 3682 亞太電、8011 台通、2314 台揚、2328 廣宇連續上漲，趨勢擴延至 6456GIS-KY、6414 樺漢。

7. 面板：3481 群創回台投資 701 億元，決定擺脫面板產能競賽，發展 AI 智能智造自動化，股價漲幅超過 3%，帶動 2409 友達周五盤中挑戰季線。

8. 季報優異：3037 欣興 3Q19 獲利年增 28.5%，創下近 8 年同期新高。6538 倉和 3Q19 營收與獲利同創上櫃來新高。2371 大同賣地進補、轉投資有成。整體股價表現佳。

9. 操作建議：目前台股整理多日後首度拉升，預期指數將在 10 日與月線區間震盪。個股操作若連續爆量，而上漲無力則建議可適度拔檔。5G、半導體、IC 設計、資產內需等族群長期趨勢佳，如拉回不破支撐，可酌量布局。

10. 蘋果再創高 蘋概照亮台股：蘋果新手機、筆電、耳機先後上市，成績優於預期，股價也持續刷新紀錄，15 日收 265.76 美元，光芒四射，台系供應鏈包括 2330 台積電、2474 可成、6176 瑞儀、6121 新普等概念股，可望受蘋果光庇蔭，股價水漲船高，成為引領台股再上攻的主力部隊。

11. 超微市占攀升 祥碩、健策受惠：處理器大廠美商超微（AMD）受惠於 7 奈米 Zen 2 架構 x86 處理器出貨暢旺，加上英特爾處理器供不應求，ODM/OEM 廠擴大超微平台開案量，讓超微第三季在桌上型、筆記型、伺服器等 x86 處理器出貨市占率同步攀升。其中，超微在桌上型客戶端及整體客戶端的平均銷售價格（ASP）訂下長期高標準，帶動處理器營收創下新高紀錄。在晶圓代工龍頭 2330 台積電 7 奈米產能全力支援下，超微第四季出貨暢旺，明年上半年新平台推出將推升處理器出貨量持續成長。相關 5269 祥碩、3653 健策、5299 杰力、6435 大中、3317 尼克森等超微概念股將直接受惠。

