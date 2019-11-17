避免境外匯回資金炒股 金管會設三道防線

為避免境外匯回資金影響我國金融市場，金管會設下「投資任一公司股票的總金額，不得超過運用於國內股票總金額的 20%」等三道防線，避免境外匯回資金炒股。

金管會主委顧立雄將於周一 (18 日) 赴立法院財委會就「海外資金回台現況及後續管理，投資標的與因應策略」專題報告。

據顧立雄所擬的書面報告表示，海外資金回台的金融投資範圍開放之標的包括：政府債券、公募之公司債、金融債、國際債券、上市（櫃）、興櫃公司股票、投信基金（含 ETF）、期貨 ETF、指數投資證券（ETN）等國內有價證券，並允許得以避險目的買賣上市（櫃）認售權證及從事期貨或選擇權交易。

另外，個人亦可以在匯回稅後資金 3% 額度內投保國內保障型及高齡化保險商品。

境外匯回資金運用於國內有價證券，應分散投資，並且設下三道防線，首先「投資任一公司股票的總金額，不得超過運用於國內股票總金額的 20%，且不得超過該公司已發行股份總數的 10%」，避免投資過度集中影響個股股價。

第二、金管會還規範，境外匯回資金須透過信託方式或證券全權委託投資方式，由信託業者或全權委託業者等專業機構管理運用。

第三、為避免資金屆滿年限，出現大額提取影響市場波動，金管會也規範「分年取回機制」，也就是，從事金融投資及其餘未從事投資而存放於外匯存款專戶的資金，應於屆滿 5 年後分 3 年取回，以減少資金解除控管後對市場的衝擊。