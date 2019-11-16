消息人士：蘋果庫克與川普下週三訪德州Mac Pro廠

《路透社》週五 (15 日) 報導，消息人士已證實，美國總統川普和蘋果 CEO 庫克，將於下週三參觀蘋果德州 Mac Pro 工廠，據傳兩人此次未對外公布的參訪，是川普為了表揚蘋果將工作機會留在美國境內的舉動。

這趟參訪也凸顯出庫克與川普之間的關係，由於庫克一直以來為蘋果尋求關稅減免，以減輕蘋果成本，庫克此趟行程，或許是希望能避免 12 月將實行的關稅。

自貿易戰開始醞釀以來，蘋果由於大多數產品都於中國製造，而遭到川普抨擊。不過蘋果一直堅稱其產品主要在美國設計，增加了在當地的投資，9 月底該公司發布聲明，宣布將在德克薩斯州組裝新版 Mac Pro 電腦

川普和庫克在今年屢次會面，以將工作機會留在美國作為條件，來獲得關稅豁免的機會。

今年九月，蘋果宣布將在德州奧斯汀的工廠生產新 Mac Pro 筆電，同時組裝舊型號筆電。Mac Pro 前幾代皆由蘋果海外代工廠製造。

就在消息傳出幾天前，美國貿易代表署 (USTR) 在蘋果 15 項關稅豁免申請中批准 10 項產品，包括 Magic Trackpad 觸控板，Magic Mouse 滑鼠，以及 MacPro 的一些關鍵內部組件。

蘋果本月初再度申請豁免中國製造的 Apple Watch、iPhone 零組件以及其他消費性產品的關稅。