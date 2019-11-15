新台幣強升 健和興10月稅前盈餘腰斬 前10月稅前EPS 3.12元

健和興 (3003-TW) 今 (15) 日公告 10 月自結，雖然受惠華為加速佈建 5G 基站，本業獲利持續成長，但新台幣強升侵蝕獲利，10 月稅前盈餘 2565.6 萬元，月減 52%、年減 65.7%，每股稅前盈餘約 0.16 元，累計前 10 月每股稅前盈餘約 3.13 元。

健和興 10 月營收 3.16 億元，月增 0.9%、年增 1.5%；營業利益 5974.5 萬元，月增 6.3%、年增 7.2%；營益率 18.93%、月增 0.98 個百分點、年增 1 個百分點；稅前盈餘 2565.6 萬元，月減 52%、年減 65.7%，每股稅前盈餘約 0.16 元。

健和興累計前 10 月營收 28.84 億元，年減 1.5%、營業利益 4.66 億元，年減 4.3%、營益率 16.17%，年減 0.46 個百分點、稅前盈餘 4.87 億元，年減 23.2%，每股稅前盈餘約 3.13 元。

健和興表示，10 月受惠 5G 設備大客戶加速佈建基站，推升營收獲利動能延續，不過，由於 10 月新台幣升值，導致業外認列外幣評價未實踐損失逾 3400 萬元，干擾獲利表現。

不過，法人依舊看好健和興明年持續受惠華為 5G 基地台及車用相關應用持續發酵，營收及獲利將顯著成長，預估全年營收上看 42 億元，毛利率在產品組合轉佳下，也可望回到去年 33% 的水準。