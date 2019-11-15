台灣旅客愛遊日 消費集中三大地點 一天就可貢獻2670萬元

根據 Visa 統計數字，台灣旅客赴日旅遊在過去一年整體消費持續攀升，其中，主要消費集中在東京、大阪、沖繩，光是這 3 個地點，台灣旅客平均每日就可以貢獻高達新台幣 2670 萬元消費金額，VISA 預期，在明年 2020 年東京奧運的題材加持下，可望再掀起日本旅遊與消費熱潮，台灣旅客赴日消費可望更加上揚。

在 2020 年東京奧運順勢帶動下，日本國家旅遊局目標在 2020 年結束前吸引 4000 萬海外旅客造訪，與 2018 年的 3100 萬旅客相比將有極大的增長，事實上台灣是日本第三大觀光來源，排名僅在中國以及南韓後。

據 Visa 針對消費金額的部分調查可得知，台灣旅客主要消費量集中在東京 (26%)，大阪 (14%) 與沖繩 (6%) 三大地點，此三地點每日平均消費金額分別為新台幣 1500 萬元、810 萬元、360 萬元，也就是說，光這三大地點每日挹注消費金額就高達新台幣 2670 萬元，且第 4-10 名千葉、福岡、北海道、札幌、京都、涉谷區、名古屋，只有名古屋平均消費不到百萬元，其餘地區也都破百萬台幣，顯見台灣人消費力驚人。

在單筆消費金額方面，消費金額最高的前三名城市則為札幌為 6660 元、名古屋 5100 元以及東京 4200 元，就連第 10 名的千葉平均單筆消費也有 2850 元。

至於最愛逛的消費商家，一般旅客消費聚集在百貨公司或飯店住宿，日本則與其他的旅遊地點不同，藥妝店、零售商店與折扣商店也占了台灣旅客在日本消費很高的比重。