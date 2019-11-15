LiTV雙11特賣創倍數成長佳績 加碼回饋抽65吋電視大獎

台灣最大 OTT 平台 LiTV 線上影視，搶搭雙 11 熱潮，祭出優惠特賣創下倍數成長的佳績，為感謝用戶的熱情支持，即日起再推出加碼感恩回饋，不僅天天抽 43 吋 LG 4K 物聯網電視，更將抽出頭獎 65 吋 LG 4K 物聯網電視。

搶搭雙 11 熱潮，LiTV 祭出影視節優惠特賣，每月平均只要 166 元，即可觀看 400 台電視頻道和 5 萬小時電影、戲劇、動漫，超值優惠引爆購買熱潮，更創下倍數成長的佳績。

為感謝用戶的熱情支持，LiTV 宣布，即日起加碼感恩回饋，天天抽 43 吋 LG 4K 物聯網電視，更將抽出頭獎 65 吋 LG 4K 物聯網電視，大方回饋用戶不手軟。

LiTV 指出，只要在 11/18 前，購買 LiTV 豪華組合餐年繳方案，即可參加天天抽電視活動。抽獎活動將分為二階段，第一階段自 11/14 起，連續 5 天每天抽 43 吋 LG 4K 物聯網電視，第二階段還會在 11/19 加碼壓軸大獎，抽出 65 吋 LG 4K 物聯網電視，越早購買抽獎機會越多。

LiTV 豪華組合餐服務包含 400 台電視頻道與 5 萬小時強檔電影、戲劇、兒童及動漫等隨選影片，超高畫質 1080P，更可跨螢於手機、平板、電腦、電視、車載多種載具，無縫續看免等待。LiTV 豪華組合餐年繳原價 3588 元，11/18 前限時特價只要 1990 元。