空方拖字訣 消耗多頭戰力? 月線保衛進入關鍵期

雖然外資未出現連續賣超，昨日又轉買超台股 43 億元，不過新台幣匯率續貶，外資仍持續調節台指期淨多單單部位，讓台股大盤昨日全場都被壓抑在 11500 點之下。多空近日的 11500 點關卡角力，空方似乎使出「拖」字訣，消耗多頭戰力，月線保衛戰也將進入關鍵期。關鍵點位為 11413、11448 與 11483 點。

11500 點關卡最後的護城河為 11483 點，多方如欲反攻，必須守穩，才有機會再戰 11517 點，多頭才可重掌短線控盤權，最好能一鼓作氣站回 11559 點。但如多方未能擺脫空方糾纏，需留意 11448 與 11413 點能否挺住，如 11413 點未

能守住，則進入 11400 關卡與月線攻防保衛戰，11393 不宜失守，否則需提防停損賣壓湧現，空方氣焰升高。

台股盤面表現，電子三王同步回軟，讓指數難有表現，不過在指數維持區間震盪之際，股后搶卡千金寶座的爭霸戰，則是相當精彩。這也顯示只要指數能持續維持區間震盪，在第 3 季財報公布結束後，中小型股將有機會各自表現。不過前提是，大盤務必得撐住月線之上。如大盤未能挺住月線，短線停損賣壓湧現，中小型股也得提防被拖累。

外資近日在台指期淨多單出現調節動作，未平倉水位降至 5 萬口以下，下周三 11 月台指期結算日前，需同步留意新台幣匯率表現。如新台幣匯率續貶，外資台指期淨多單水位再降，出現多單持續獲利下車動作，則對 11 月台指期的多方優勢地位，也將造成威脅。

而今日盤面，除了電子三王之外，可留意 5G 相關族群是否獲得買盤接力，另外遭到外資持續調節的面板族群，今日盤後群創將召開法說會，是否能在法說會後，讓外資賣壓減緩，則是盤面高低基期族群調整的觀察指標。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)